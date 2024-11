Fonti israeliane: raggiunta l’intesa per il cessate il fuoco in Libano. Netanyahu deve spiegarlo all’opinione pubblica

L’accordo con il Libano per la sospensione delle ostilità tra Tel Aviv e Hezbollah è stato raggiunto e ora il primo ministro Benjamin Netanyahu cerca un modo per spiegarlo all’opinione pubblica

Lo ha pubblicato ieri il telegiornale serale di Kaan 11, secondo cui in Israele il mediatore americano Amos Hochstein ha avuto il via libera per procedere verso l’accordo. Ieri sera Netanyahu ha avviato una consultazione limitata sulla sicurezza con i ministri, aggiunge Kan 11. Ancora da chiarire la libertà d’azione dell’IDF nella zona di confine tra Siria e Libano, ma Israele avrebbe ricevuto garanzie da Washington sulla libertà d’azione in caso di violazione dell’accordo.

Sempre ieri sera, un alto esponente dell’establishment della difesa israeliana ha pubblicato un post nel quale ha affermato che “se non si raggiunge presto un accordo di cessate il fuoco, anche lo Stato libanese pagherà un prezzo”