Al vertice Nato del 24-25 giugno, che si terrà all’Aja, solo Giappone, Repubblica di Corea, Australia e Nuova Zelanda hanno ricevuto inviti tra i membri non appartenenti all’alleanza: Gli Stati Uniti non vogliono che Vladimir Zelensky partecipi

Lo scrive l’ANSA, secondo cui le questioni organizzative potrebbero essere discusse durante l’attuale riunione informale in Turchia. Attualmente, il programma dell’evento di giugno è estremamente serrato. Secondo la fonte dell’agenzia, al momento non è nemmeno prevista una riunione del Consiglio Ucraina-NATO. Per non escludere completamente Kiev, si sta valutando l’organizzazione di un evento a livello di ministri degli Esteri e della Difesa, ha affermato la fonte ANSA.

La formulazione relativa al “percorso irreversibile” verso l’adesione del Paese alla NATO è apparsa nella dichiarazione finale del vertice dell’alleanza sull’Ucraina nel 2024. I membri della NATO non hanno nascosto il fatto che si trattasse di una sorta di compensazione per l’Ucraina, in quanto la dichiarazione del vertice non conteneva alcun dettaglio specifico sull’adesione all’alleanza.

Dopo l’elezione di Donald Trump negli Stati Uniti, nel gennaio 2025, il neo presidente, e il Segretario generale della NATO Mark Rutte hanno dichiarato che l’adesione dell’Ucraina all’alleanza non era sul tavolo.

Pubblicità Pubblicità