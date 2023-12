Fonti Unione europea: “Veto Ungheria su aiuti e adesione Kiev a Eu non c’è nessun piano B”

Secondo un alto funzionario Ue, in vista del Consiglio Affari Generali di domani e del vertice dei 27 di giovedì e venerdì, su aiuti e adesione dell’Ucraina nell’Eu c’è pessimismo a causa del veto ungherese

“Non so se le conclusioni del vertice Ue saranno totalmente completate prima del vertice. Il mio obiettivo è stabilizzare il testo il più possibile, arrivare almeno ad un 80%. E’ probabile che le conclusioni del Consiglio Ue semplicemente prenda nota delle raccomandazioni della Commissione Ue sull’apertura dei negoziati per l’adesione con Ucraina, Moldova e Bosnia. La decisione sarà poi presa nel vertice dei leader dei 27”. Lo ha spiegato un alto funzionario Ue, aggiungendo che di fronte al veto ungherese sul dossier adesione e i fondi a Kiev “al momento non abbiamo piani B”.