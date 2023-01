Forse a causa di un malore si schianta contro muro: 45enne di Ribera muore dopo il trasferimento a “Villa Sofia”

Forse a causa di un malore ha perso il controllo dell’auto e si schiantato contro un muro, trasportato d’urgenza a Villa Sofia, 45enne muore dopo due giorni di ricovero



È accaduto intorno alle 6,20 circa di mercoledì 4 gennaio, in piazza Zmenhof a Ribera, in provincia di Agrigento. La vittima è Gaetano Bordonaro impiegato di 45 anni. Secondo quanto la momento ricostruito, l’uomo era alla guida di una Nissan X-Trail, quando, pare a causa di un malore improvviso, ma la dinamica del’incidente autonomo è da chiarire, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il muro di un’abitazione per poi rimbalzare contro due autovetture parcheggiate lungo la strada.

Nell’impatto il 45enne è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito, in ambulanza, nel reparto di Neurorianimazione dell’ospedale “Villa Sofia” di Palermo, dove nella notte tra ieri venerdì 8 ed oggi sabato 7 gennaio, è deceduto. I rilievi per stabilire le cause dell’incidente stradale autonomo sono stati eseguiti dai carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Sciacca .