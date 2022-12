Forse un malore improvviso, sbatte contro il muore e l’auto va a fuoco: 29enne muore carbonizzato. Disposta autopsia

Forse a causa di malore sbatte contro il muro, l’auto a trazione automatica si surriscalda e va a fuoco: 29enne muore carbonizzato

La tragedia si è verificata intorno alle 5,30 di oggi, giovedì 8 dicembre, in via Divisione Acqui a Lumezzane, in provincia di Brescia. La vittima è Riccardo Gobbi di appena 29 anni che viveva in un appartamento ricavato dall’edificio che ospita l’azienda nella quale lavorava. Secondo quanto al momento ricostruito dai carabinieri, il giovane aveva trascorso la serata con gli amici e stava tornando a casa, quando, arrivato nel parcheggio sotto casa, si sarebbe sentito male e la sua auto, una Peugeot con cambio automatico, con la marcia inserita, ha proseguito la sua corsa contro il muro. La vettura rimasta con la marcia inserita, ha continuato ad accelerare finché il motore non si è surriscaldato e il mezzo ha preso fuoco.

A chiamare i Vigili del Fuoco è stato un signore che si trovava a passare e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, ma per il 29enne non c’era più nulla da fare, morto carbonizzato. Sulle cause dell’incidente indagano i carabinieri che hanno eseguito i rilievi sull’auto. La procura ha disposto l’autopsia.