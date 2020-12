Forte scossa di terremoto tra Ragusa e Catania: avvertita anche nell’Agrigentino

La scossa, con epicentro nella costa Ragusana, vicino Scoglitti, ha fatto registrare alle 21:27 una magnitudo di 4.4 Mw

Bruttissima serata in Sicilia, dove tra le province di Ragusa, Siracusa e Catania alle 21.27 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 che ha avuto epicentro nel mare antistante la costa del Ragusano, tra Scoglitti e Marina di Acate, a una profondità di 30 chilometri. La scossa però è stata avvertita distintamente anche in parte delle provincie di Palermo, Agrigento e Caltanissetta. Nell’agrigentino Licata, Favara e Agrigento sono stati i centri che più hanno sentito la scossa arrivata persino a farsi avvertire a Canicattì e Sciacca, ma pare non ci sia stato fortunatamente alcun danno.



Nel ragusano e non solo sono tante le persone che questa notte la passeranno in auto, all’esterno delle proprie case, per paura. Fortunatamente però, dalle prime frammentarie notizie, pare che non ci siano stati danni a persone o cose, solo un palazzo di ben 8 piani a Gela (Caltanissetta) pare abbia riportato lesioni a seguito della scossa.