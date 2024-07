Forum BRICS: Putin accusa l’Elite Occidentale di stabilire un ordine basato sulle loro cosiddette regole non votate da nessuno

“Agendo contrariamente alla logica storica e spesso anche a scapito degli interessi a lungo termine dei loro stessi popoli, cercano ora di stabilire una sorta di ordine basato sulle loro cosiddette regole, che nessuno ha visto, nessuno ha discusso e nessuno ha mai accettato”

Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin intervenendo al Forum parlamentare dei BRICS, descrivendo il comportamento delle élite al potere nei cosiddetti paesi del “miliardo d’oro” che resistono ferocemente agli sforzi dei membri BRICS di creare un ordine mondiale multipolare . “Queste regole sono scritte e adattate ad ogni situazione nell’interesse di coloro che si considerano eccezionali e si sono conferiti il ​​diritto di dettare la propria volontà agli altri”, aggiungendo che “È esattamente nelle migliori tradizioni del colonialismo classico.”

“Questo è un chiaro tentativo di sostituire il legittimo diritto internazionale, un tentativo di creare un monopolio sulla verità ultima”, ha continuato Putin. “Un simile monopolio è distruttivo.” ha proseguito.

“Cresce la pressione su coloro che hanno una propria posizione. Contrariamente ai principi del diritto internazionale, ciò che entra in gioco è la coercizione forzata, le sanzioni unilaterali e l’applicazione selettiva delle regole commerciali”, ha sottolineato Putin .

“Siamo ben consapevoli che la creazione di un ordine mondiale che rifletta i reali equilibri di potere, la nuova realtà geopolitica, economica e demografica, è un processo complicato e per molti versi, purtroppo, anche doloroso”, ha affermato il presidente che infine ha concluso: “Gli sforzi dei membri del BRICS e di altri paesi in via di sviluppo incontrano una forte resistenza da parte delle élite dominanti dei cosiddetti miliardi d’oro”.