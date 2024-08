Le forze armate russe hanno fermato un attacco ucraino nella regione di Kursk in Russia. Le perdite per le forze armate ucraine sono ingenti, morti 260 dei circa 300 assalitori

Lo ha riferito il Ministero della Difesa, come riporta Ria Novosti. “Gli attacchi aerei, le forze missilistiche, il fuoco dell’artiglieria e le azioni attive delle unità che coprivano il confine di stato rusoo del gruppo di truppe in direzione di Kursk hanno impedito al nemico di avanzare in profondità nel territorio della Federazione Russa”, ha precisato il dipartimento, aggiungendo che questa notte, militari e guardie di frontiera hanno continuato a distruggere formazioni delle forze armate ucraine nelle aree della regione di Kursk direttamente adiacenti al confine con l’Ucraina.

“Le riserve ucraine sono state sconfitte nelle aree degli insediamenti di Basovka, Zhuravka, Yunakovka, Belovody, Kiyanitsa, Korchakovka, Novaya Sich, Pavlovka, Gorodishche, nella regione di Sumy”, ha aggiunto il ministero .

Nei tentativo di entrare in territorio rusoo le forze armate ucraine hanno perso oltre 260 militanti e 50 veicoli corazzati, tra cui sette carri armati, otto veicoli corazzati da trasporto truppa, tre veicoli da combattimento di fanteria, 31 veicoli corazzati da combattimento, inclusi 12 veicoli Kozak e due Stryker, un veicolo barriera del genio e sei veicoli. Sono state distrutte anche due installazioni di lancio semoventi del sistema missilistico antiaereo Buk M1, un’installazione di sminamento UR-77 e una stazione di guerra elettronica.

“L’operazione per distruggere le unità delle forze armate ucraine continua”, ha sottolineato il Ministero della Difesa. Ieri mattina l’esercito ucraino ha tentato di sfondare il confine nei distretti di Sudzhansky e Korenevskij nella regione di Kursk. L’attacco è stato respinto dall’esercito russo e dalle guardie di frontiera.