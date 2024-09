Forze russe abbattono 2 caccia Su-27 ucraini in 24 ore . Nel Donetsk “Presa la località di Zhelannoye Pervoye ”

Le autorità russe hanno annunciato che le truppe dispiegate nell’Ucraina orientale continuano ad avanzare nella provincia di Donetsk e ieri hanno preso il controllo di un altro centro abitato

Lo riferisce il ministero della Difesa russo con un comunicato diffuso via Telegram, nel quale afferma che la città di Zhelannoye Pervoye è stata “liberata” grazie “all’azione attiva e decisa” delle forze russe dopo una serie di scontri nella zona.

Sempre nelle ultime 24 ore le forze aerospaziali russe hanno abbattuto due aerei da combattimento Su-27 ucraini in 24 ore, ha riferito il ministero della Difesa. “Le forze aerospaziali russe hanno abbattuto due aerei da caccia Su-27 delle forze aeree ucraine in 24 ore”, si legge nel rapporto.

Inoltre l’esercito russo ha colpito un treno ferroviario con armi inviate dall’Occidente: “Aerei operativi/tattici, veicoli aerei senza equipaggio, nonché truppe di artiglieria e missilistiche delle forze armate russe hanno distrutto un treno ferroviario che trasportava armi straniere, nonché un impianto per la produzione di componenti per missili balistici a corto raggio nell’area dell’area speciale operazione militare in 24 ore”, ha detto il ministero della Difesa russo, aggiungendo che le truppe e l’equipaggiamento militare dell’esercito ucraino sono stati colpiti in 148 regioni.