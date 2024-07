Le forze ucraine si sono ritirate dal distretto di Kanal, nella città di Chasiv Yar, nella regione di Donetsk ormai ridotta ad un cumulo di macerie fumanti

Lo ha dichiarato Nazar Voloshyn, portavoce militare del gruppo operativo e strategico di Khortytsia, in un’intervista telefonica al Kyiv Post. “Le posizioni dei difensori ucraini sono state distrutte e il mantenimento del personale in loco rappresentava una minaccia per la vita dei nostri soldati”, ha affermato.

A metà giugno, diversi rapporti hanno rivelato che le forze russe nella regione di Donetsk si stavano avvicinando a Chasiv Yar, una città arroccata su alture strategiche, e a Pokrovsk, un nodo ferroviario dove l’Ucraina afferma che i combattimenti sono più intensi. Secondo Voloshyn, le unità delle Forze Armate dell’Ucraina si sono ritirate verso posizioni più preparate e protette. “Il nemico non ha lasciato un solo edificio intatto; dopo i bombardamenti e i bombardamenti di artiglieria, sembra un “paesaggio lunare”, ha aggiunto.