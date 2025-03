Fox News: Stop accordo su terre rare tra Usa e Ucraina “finchè Zelensky non si scusa pubblicamente”

Gli Stati Uniti hanno escluso la possibilità di qualsiasi progresso nell’accordo sulle terre rare finché il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy non si scuserà pubblicamente per lo scandalo alla Casa Bianca

Lo riporta oggi lunedì Fox News, citando funzionari che hanno riferito all’emittente che non ci sarà nessun accordo sulle terre rare, finché Zelenskyy “non andrà davanti alle telecamere e non si scuserà pubblicamente” per il modo in cui si è comportato durante quell’incontro.

Il riferimento + a quanto accaduto venerdì, durante i colloqui nello Studio Ovale tra Zelenskyy, Trump e il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, a Washington, quando di fronte ai giornalisti ci sono stati scontri verbali. Il leader ucraino è stato criticato per la sua mancanza di gratitudine per l’aiuto degli Stati Uniti e per il comportamento irrispettoso alla Casa Bianca, ma soprattutto per l’evidente volontà a trattare la pace con la Russia.

I toni si sono alzati al punto che il presidente americano ha chiesto a Zelenskyy di andarsene, nonostante la delegazione ucraina abbia implorato gli ospiti di riprendere l’incontro, che avrebbe dovuto concludersi con la firma di un accordo sui metalli delle terre rare e una conferenza stampa congiunta.

Trump successivamente ha bloccato l’accordo con Zelenskyy, già ratificato dal governo ucraino, e ha affermato che il leader ucraino non sarebbe stato il benvenuto alla Casa Bianca finché non fosse stato “pronto per la pace”.