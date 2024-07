Fox News, Trump: “Biden che semi-gestisce le cose, ci sta portando alla Terza guerra mondiale”

Stati Uniti verso una “Terza guerra mondiale”. “Ci stiamo andando con quest’uomo, che semi-gestisce le cose, perché non gestisce le cose”

Lo ha affermato Donald Trump in un’intervista telefonica alla Fox News, nella quale è tornato ad accusare il presidente americano Joe Biden accusandolo di portare gli Stati Uniti verso una “Terza guerra mondiale”

Il tycoon ha anche detto al conduttore tv Sean Hannity: “Le persone che circondano lo Studio ovale e la sua scrivania: sospetto che quelle gestiscano davvero le cose a Washington”, aggiunge Trump. Secondo il candidato repubblicano, il presidente americano “non è stato rispettato” e gli Stati Uniti “sono in gravi difficoltà. E ti dirò una cosa – continua Trump con Hannity -, se non stiamo attenti ci ritroveremo nel bel mezzo della Terza guerra mondiale e quello sarà un conflitto come nessuno ha mai visto prima a causa degli armamenti”.

Un mese fa Trump aveva scritto sul suo social network Truth che “Biden è debole, corrotto e sta guidando il mondo direttamente verso la Terza guerra mondiale”, commentando l’intenzione del presidente americano di interrompere le forniture di armi offensive a Israele per l’offensiva nella città palestinese di Rafah. “Una volta alla Casa Bianca sistemerò l’orribile guerra tra Russia e Ucraina che sta per diventare la Terza guerra mondiale: io la fermerò”, aveva dichiarato successivamente il tycoon.