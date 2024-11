Fox News, Zelensky rassegnato: “Se gli Usa ci tagliano gli aiuti militari l’Ucraina perderà la guerra”

L’Ucraina perderà la guerra contro la Russia se gli Stati Uniti taglieranno i finanziamenti militari a Kiev. Combatteremo. Abbiamo la nostra produzione, ma non è sufficiente per prevalere. E penso che non sia sufficiente per sopravvivere”

Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in un’intervista alla rete tv americana Fox News. Zelensky ha aggiunto che il presidente Usa eletto Donald Trump si è sempre dichiarato contrario dei miliardi che l’amministrazione di Joe Biden ha dato all’Ucraina dall’inizio della guerra con la Russia ed ha ripetutamente promesso di porre fine rapidamente alla guerra, ma non ha fornito dettagli su come lo farebbe, anche se i suoi collaboratori hanno fatto filtrare piani di pace che sono poggiati sulla cessioni dei territori.

Zelensky nell’intervista ha cercato di accaparrarsi il consenso del nuovo presidente americano: “L’unità” tra Ucraina e Stati Uniti è “la cosa più importante”, Trump potrebbe influenzare Vladimir Putin a porre fine alla guerra “perché è molto più forte” del presidente russo, ha assicurato il leader ucraino. Lo zar “può essere disposto a porre fine a questa guerra, ma dipende ancor di più dagli Stati Uniti d’America: Putin è più debole” degli Usa, ha detto Zelensky. Una visone del tutto personale, Trump sicuramente ha un carattere imprevedibile, ma che Putin, abilissimo giocatore di scacchi e freddo calcolatore sia debole è una pia illusione.