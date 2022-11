Frana Ischia. Le vittime salgono a sei: tra loro ci sono due bambini e un neonato di 21 giorni

Salgono a sei le vittime estratte dal fango della tragica frana di ieri a Ischia, tra di loro ci sono anche due bambini, un neonato di appena 21 giorni e un’anziana

Vigili del fuoco, protezione civile, Guardia di Finanza e cinofili, sono al lavoro ininterrottamente per rintracciare le persone ancora date per disperse, ma le speranze di trovarle ancora in vita sono affidate ad un miracolo. Il bilancio che è in continuo aggiornamento al momento è fermo a sei vittime.

Il primo ritrovamento è avvenuto nelle serata di ieri, la 31enne Eleonora Sirabella è stata trascinata dal fango in piazza Maio. Intorno alle 12,50 ritrovato il cadavere di una bambina era ancora sotto un materasso della camera da letto, di una casa travolta dalla frana. La piccola, di 5 o 6 anni, indossava un pigiamino rosa. Poco dopo un’ora recuperato il terzo cadavere. Si tratta di un’anziana trovato nella zona di via Celario. Come per le altre due vittime, la salma è stata portata presso l’obitorio dell’ospedale Rizzoli. Intorno alle 16 trovati i corpi di altri due bambini, uno è un neonato di 21 giorni recuperato all’interno di un’abitazione. Infine alla 17,40 ritrovato un sesto corpo senza vita ancora non riconosciuta.

Dopo la 31enne Eleonora Sirabella, oggi sono stati ritrovati i corpi di una bambina di 5-6 anni, di un ragazzo di 15-16 anni, forse il fratello della bimba, e di una donna con un neonato. Farebbero parte tutti della stessa famiglia i corpi che in queste ore stanno emergendo dal fango, cioè la bambina, il ragazzino e la donna. Mancherebbero all’appello il padre e un altro familiare. Oltre la sesta vittima, di cui non sia hanno notizie sull’identità

Il Cdm metterà a disposizione un paio di milioni di euro per i primi interventi. Fra gli interventi che Musumeci elenca “la sistemazione di alcune strade interrotte, alloggi provvisori, pasti caldi e quant’altro serva”.

NOTIZIA IN AGGIORNMENTO