Francia al voto, trema Macron ma soprattutto Bruxelles: per i sondaggi ci sarà il boom della destra

Macron dopo il risultato deludente alle europee ha indetto le elezioni legislative anticipate per oggi 30 giugno, sperando di riprendere il suo elettorato, ma per tutti i sondaggi ci sarà l’exploit della destra e di Marine Le Pen che potrebbe ottenere la maggioranza assoluta in parlamento

Le previsioni per il presidente francese non sono delle migliori, il Rassemblement national (Rn) e alcuni dei suoi alleati del centrodestra sono dati al 36%, mentre il gruppo di sinistra del Nuovo Fronte Popolare è al 29% e i liberali di Macron ultimi al 21%. Poi ci saranno i ballottaggi di domenica 7 luglio.

In Francia le urne sono state aperte questa mattina, ma si è votato già nei territori francesi d’oltremare. I primi a recarsi alle urne sono stati i residenti del piccolo arcipelago di Saint Pierre e Miquelon, situato al largo delle coste del Canada, seguiti dagli elettori delle isole francesi dei Caraibi e del territorio sudamericano della Guyana francese. Le votazioni sono cominciate nei territori del Pacifico e poi nell’Oceano Indiano prima di oggi sulla terraferma.

E’ stata la campagna elettorale più breve e anomala della storia di Francia, concentrata in appena 20 giorni, caratterizzata dal colpo di scena dell’annuncio di Eric Ciotti, presidente dei Républicains, di accordarsi con Le Pen, una mossa che secondo gli analisti ha distrutto le speranze di Macron e della sua maggioranza e aperto una la strada al Front National e ai suoi eredi alla guida del parlamento francese.

Con una campagna elettorale così breve non c’è stato il tempo di approfondire i temi che sono stati appena abbozzati. Il premier macroniano attualmente in carica Gabriel Attal, ha sfidato il lepenista Bardella a più riprese nei dibattiti in tv, puntando su competenza e pragmatismo e il mantenimento delle regole attuali. Al contrario il RN ha proposto di cambiare le regole con la sospensione delle regolarizzazioni di immigrati, la fine dello ius soli, il divieto di incarichi importanti a chi ha la doppia nazionalità.

Nelle ultime ore di campagna si è infiammata sulle prerogative del presidente della Repubblica. Marine Le Pen ha proclamato che Macron “non potrà inviare truppe in Ucraina” perché “il titolo capo delle forze armate è soltanto onorifico per il presidente”. La coabitazione impossibile al potere è già cominciata.