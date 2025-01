Francia, è morto a 96 anni Jean-Marie Le Pen, fondatore del Front National

È morto all’età di 96 anni Jean-Marie Le Pen, dirigente storico dell’estrema destra francese, fondatore del Front National e padre di Marine

Lo reso noto la famiglia, aggiungendo che è spirato in una struttura in cui era ricoverato da settimane. “Circondato dai suoi cari, Jean-Marie Le Pen, è stato richiamato a Dio oggi alle 12”, si legge in un comunicato della famiglia

Figura storica dell’estrema destra francese, punto di riferimento per la destra francese negli ultimi 50 anni, era il padre della leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, che ha appreso della morte del padre dall’Afp.

Jean-Marie Le Pen è stato “la figura politica più controversa” della Francia, un “diavolo della Repubblica”. Accusato dai suoi detrattori di razzismo, xenofobia, antisemitismo, condannato più volte, che non ha mai accettato la svolta ‘normalizzatrice’ del Front National che la figlia Marine ha guidato e che nel 2015 ha portato fino all’esclusione di Jean Marie dal partito che aveva fondato.

La sua storia politica è stata segnata dal terremoto politico del 21 aprile del 2002 quando, superando al primo turno delle presidenziali il primo ministro in carica, il socialista Lionel Jospin, arrivò al ballottaggio con Jacques Chirac.

La figlia Marine, ha appreso la notizia della morte del padre Jean-Marie durante il viaggio di ritorno da Mayotte – arcipelago francese nell’Oceano indiano dove era in visita da alcuni giorni – durante uno scalo in Kenya, accendendo il cellulare e leggendo una notizia dell’agenzia Afp.

Secondo Bfm Tv, la leader del Rassemblement National ha letto la notizia durante lo scalo tecnico a Nairobi dell’aereo sul quale viaggiava con i suoi collaboratori. “Noi giornalisti – ha riferito una reporter di BfFM TV – abbiamo riacceso i cellulari e abbiamo visto la notizia dell’Afp sulla morte di Jean-Marie Le Pen. Abbiamo chiesto all’addetto stampa di Marine Le Pen se poteva confermare l’informazione, ma non ne era al corrente. Poi si è alzato ed è andato da Marine Le Pen per annunciarle la scomparsa del padre”.

Sempre secondo Bfm Tv, successivamente la figlia del fondatore del Front National, antenato del suo Rassemblement National, si è isolata spostandosi in alcuni sedili della parte anteriore dell’aereo per parlare al cellulare con i familiari. Accanto a lei c’era, fra gli altri, Louis Aliot, sindaco Rn di Perpignano e per 10 anni compagno di Marine Le Pen (dal 2009 al 2019). L’aereo di Marine Le Pen atterrerà in Francia poco prima di mezzanotte.