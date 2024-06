Francia fornirà a Kiev caccia  ‘Mirage 2000’. Le Pen: “Macron vuole la guerra, rischio escalation”

La Francia fornirà all’Ucraina caccia di quarta generazione ‘Mirage 2000’ e addestrerà piloti ucraini in territorio francese. Le Pen: “Abbiamo la sensazione che Emmanuel Macron voglia la guerra”

La leader del Raggruppamento Nazionale (Rn) Marine Le Pen nel corso di una intervista a Rtl all’indomani delle dichiarazioni rilasciate dal capo dell’Eliso a France 2 e Tf1 ha dichiarato che il presidente francese Macron “Sta facendo di tutto per cercare di aggravare la pressione che domani potrebbe portare ad un’escalation” ed ha aggiunto: “Esporre in modo estremamente preciso la quantità di materiali” da inviare in Ucraina “penso che metta in pericolo la Francia e coloro che intervengono”, ha dichiarato Le Pen commentando l’annuncio di Macron di consegnare a Kiev i caccia di quarta generazione Mirage 2000-5. Le Pen ha quindi contestato l’ipotesi di mandare militari francesi in Ucraina. “Inviare soldati sul suolo ucraino significa ovviamente correre il rischio che diventino bersagli”, ha avvertito criticando “la leggerezza con cui Emmanuel Macron evoca la potenziale perdita di soldati francesi”.

La dichiarazione della Le Pen arriva dopo che Emmanuel Macron ha detto che fornirà all’Ucraina caccia di quarta generazione ‘Mirage 2000’ e addestrerà piloti ucraini in territorio francese. Non solo: l’impegni di Parigi a sostegno di Kiev nella guerra contro la Russia va oltre. “Vogliamo formare una brigata francese” in Ucraina, ha dichiarato il presidente francese nel corso di una intervista alle tv francesi Tf1 e France 2.

”La sfida – ha chiarito Macron – è addestrare 4.500 soldati ucraini, equipaggiarli, addestrarli, difendere il loro territorio” e costituire una ”brigata francese”, ha aggiunto senza parlare in modo specifico di soldati francesi in Ucraina.

”La Francia sta aiutando gli ucraini a resistere ma non vogliamo un’escalation. Molto concretamente, lanceremo una nuova collaborazione e forniremo i Mirage 2000-5 e ci offriremo di addestrare i piloti”, ha ribadito Macron.

Inoltre oggi il presidente francese e ucraino, Emmanuel Macron e l’omologo Volodymyr Zelensky, firmeranno due accordi del valore di 650 milioni di Euro sotto forma di prestiti e doni all’Ucraina per sostenere le comunità locali e le infrastrutture critiche, soprattutto quelle energetiche, prese di mira dalla Russia. Uno dei due accordi prevede di dotare l’Agenzia francese allo Sviluppo (Afd) “di fondi provvisori per 400 milioni di Euro e 50 milioni in doni fino al 2027” per “estendere le proprie attività in Ucraina, a sostegno delle collettività locali”, ha spiegato l’Eliseo.