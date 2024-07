Francia. I dati definitivi del secondo turno delle legislative: nessuno ha la maggioranza ed è rebus nuovo governo

Le elezioni legislative anticipate in Francia hanno creato una situazione di instabilità, nessuno dei tre raggruppamenti ha la maggioranza dei 289 seggi per governare. Difficile anche un governo di coalizione per le incompatibilità politiche tra i tre schieramenti

Per la Francia l’unico dato positivo del secondo turno delle elezioni legislative anticipate, è il tasso di partecipazione al voto che è stato del 66,7%, in aumento rispetto al primo turno quando era già stato elevato (65%). Si tratta del livello più alto a un secondo turno dal 1997, quando aveva partecipato il 71,1% degli elettori.

Meno positivo in relazione alla formazione di un governo stabile, da quanto risulta dai dati definitivi sulle elezioni diffusi dal ministero dell’Interno, è la suddivisione dei 577 seggi. Il Nfp, acronimo di Nuovo fronte popolare, l’alleanza di sinistra, un’accozzaglia di sigle con progammi diversi, che si è formata solo per contrastare l’avanzata del Rassemblement National al secondo turno, ha conquistato 182 seggi. Secondo i calcoli del quotidiano Le Monde, i seggi del Nouveau Front Populaire, sono divisi in 74 eletti ai quali si aggiungono 3 “dissidenti” che vanno al France insoumise di Jean-Luc Mélenchon, a seguire al Partito socialista vanno 59 deputati e 28 agli Ecologisti. Infine il partito comunista ha eletto 9 parlamentari e Generation 5.

Seconda è arrivata la formazione centrista Ensemble a sostegno del presidente Emmanuel Macron, che ha ottenuto 168 seggi. Terza a sorpresa rispetto ai sondaggi, è arrivato il Rassemblement National di Marine Le Pen alleato con una parte dei Republicains guidati dal presidente del partito Eric Ciotti, che si è aggiudicato 143 deputati eletti.

Come si evince dai numeri nessuno ha la maggioranza per governare e data l’incompatibilità tra i tre schieramenti, anche un governo di coalizione appare di difficile formazione e l’Eliseo ha già messo le mani avanti: “Nel suo ruolo di garante delle nostre istituzioni, il presidente assicurerà che la scelta sovrana del popolo francese sia rispettata”, fanno sapere dall’Eliseo dopo i risultati del ballottaggio delle elezioni francesi, ricordando che “la questione è se potrà essere formata una coalizione coesa per raggiungere i 289 deputati” necessari per la maggioranza. E ancora la presidenza francese sottolinea: “Il centro era stato dichiarato morto, ma è qui, anche sette anni dopo al potere”.

Macron con quest’ultima frase lascia intendere che il primo ministro potrebbe essere uno della sua coalizione, ma Melenchon ha già detto che tocca a lui governare. Jacques Attali, economista, storico, saggista e uno dei consiglieri più fidati di Francois Mitterrand all’Eliseo, ha risposto al leader d el Nuovo fronte popolare: “Melenchon sogna, non sarà mai primo ministro. Sono contento perché è stato evitato il pericolo fascista – ha detto Attali in un’intervista a La Stampa – ma la Francia si trova in una situazione ingovernabile. Perché nessun partito ha la maggioranza, molti deputati sono stati eletti non per il loro programma ma per fare blocco contro il candidato fascista. E inoltre molti candidati di sinistra sono stati eletti con i voti di destra cosi’ come molti deputati di destra sono stati eletti con i voti di sinistra”.

Attali aggiunge di “Relativamente sorpreso dal risultato, perché da qualche giorno, da quando si è formata un’alleanza antifascista molto chiara tra la quasi totalità dei partiti di sinistra, tenuto contro del sistema elettorale francese, era chiaro che il Rassemblement non poteva vincere. Ed è la conferma di un’alleanza antifascista che esiste da sempre in Francia, il risultato di un’elezione con il proporzionale non si poteva riprodurre nelle legislative che si fanno con il maggioritario a ballottaggio”.