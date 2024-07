Francia, Macron  accetta dimissioni di Attal: resta in carica per gestire affari correnti fino a nuovo esecutivo

Il presidente francese Emmanuel Macron ha “accettato” le dimissioni del primo ministro Gabriel Attal, che resterà in carica per “gestire gli affari correnti fino alla nomina di un nuovo esecutivo”

Lo ha annunciato l’Eliseo in un comunicato. Le forze repubblicane devono “riunirsi” per formare un nuovo governo. “Affinché questo periodo finisca il più rapidamente possibile, sta alle forze repubblicane lavorare insieme per costruire un punto di incontro intorno a progetti e azioni al servizio di donne e uomini francesi”, ha aggiunto l’Eliseo.