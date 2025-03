Francia. Marine Le Pen dichiarata colpevole di appropriazione indebita di fondi UE: condanna attesa a breve

Oggi lunedì 31 marzo, un tribunale francese ha dichiarato la leader di estrema destra Marine Le Pen, colpevole di appropriazione indebita di fondi UE. La condanna attesa a breve potrebbe escluderla dalla corsa presidenziale del 2027, sconvolgendo la politica Francese

Ormai in Europa sembra consolidarsi la prassi di “eliminare” gli avversari politici non graditi all’élite europea per via giudiziaria, non potendoli battere nelle Urne, L’annullamento delle elezioni in Romania e l’arresto del vincitore del primo turno e poi del suo sostituto non appare più come un caso isolato. Anche in Moldavia, che punta ad entrare in Europa, la principale avversaria della Presidente Maia Sandu è stata arrestata, appena arrivata in aeroporto.

Oggi è la volta di Marine Le Pen, leader del partito di estrema destra National Rally (RN), è favorita nei sondaggi nel voto del 2027. La procura aveva chiesto che Le Pen affrontasse un’immediata interdizione di cinque anni dai pubblici uffici se ritenuta colpevole, indipendentemente da qualsiasi processo di appello, utilizzando una cosiddetta misura di “esecuzione provvisoria”. I giudici possono adottare, modificare o ignorare la richiesta dei procuratori.

Nella sentenza del giudice Benedicte de Perthuis si legge: “È stato accertato che tutte queste persone lavoravano effettivamente per il partito, che il loro legislatore (dell’UE) non aveva assegnato loro alcun incarico. Le indagini hanno anche dimostrato che non si trattava di errori amministrativi… ma di appropriazione indebita nell’ambito di un sistema messo in atto per ridurre i costi del partito”. Le Pen ha ascoltato la sentenza mentre era seduta in prima fila in tribunale.

Un divieto automatico di cinque anni colpirebbe duramente Le Pen, 56 anni, già candidata presidenziale per tre volte che ha dichiarato che il 2027 sarà la sua ultima corsa per la carica più importante. Le Pen, che non ha parlato con i giornalisti quando è arrivata in tribunale, ha accusato i procuratori di aver cercato la sua “morte politica”, sostenendo un complotto per tenere la RN lontana dal potere.

La leader di RN e una ventina di collaboratori del partito sono stati accusati di aver dirottato fondi del Parlamento europeo per pagare personale del partito con sede in Francia. Gli imputati hanno affermato che il denaro è stato utilizzato legittimamente e che le accuse definiscono in modo troppo restrittivo cosa fa un assistente parlamentare. La corte ha ritenuto Le Pen, altre otto persone che all'epoca erano legislatori dell'UE e 12 assistenti parlamentari colpevoli di appropriazione indebita di fondi UE. Gli imputati non sono stati accusati di essersi intascati il denaro, ma piuttosto di aver utilizzato fondi UE a vantaggio del loro partito.