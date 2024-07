Francia oggi al voto per il secondo turno: Le Pen spera nel colpaccio che metterebbe l’Europa all’angolo

Oggi domenica 7 luglio la Francia torna al voto dopo il primo turno delle elezioni legislative anticipate per assegnare i 511 seggi: il Rassemblement National si gioca la possibilità di raggiungere la maggioranza assoluta

Nel primo turno un’affluenza è stata al 66,7%, un record mai così alta dal 1981 e circa venti punti in più rispetto al 2022 ed è stato il trionfo del partito di estrema destra Rassemblement National (Rn) e il suo alleato Eric Ciotti che ricevuto il 33,1% delle preferenze, sulla scia del successo ottenuto alle elezioni europee del 9 giugno. Le urne resteranno aperte fino alle 18 nei piccoli comuni e alle 20 nelle grandi città e la partecipazione potrebbe essere ancora più alta, anche dopo il record delle deleghe depositate per votare e l’alta partecipazione dei francesi all’estero che hanno già votato. In ballo ci sono ancora 501 i seggi che si aggiungeranno ai 76 deputati già stati eletti, dei quali 39 sono di Rn e dei suoi alleati.

La battaglia è iniziata subito dopo il primo turno, quando Macron ha chiesto di unirsi contro le destre e chiesto ai candidati arrivati terzi di ritirarsi e ben 224 hanno raccolto l’invito e si sono ritirati, 130 del Nouveau Front populaire (Nfp) di sinistra e 82 del partito Ensemble del presidente francese Emmanuel Macron. L’unica mossa possibile per cercare di impedire che il Rassemblement National raggiunga la maggioranza assoluta di 289 seggi in parlamemto.

Quasi un quinto saranno sfide a tre, i cosiddetti triangolari, mentre ben 409 seggi saranno decisi in una sfida uno contro uno. La sinistra e Macron hanno messo sù un vero e proprio ‘cordone sanitario’ contro l’estrema destra e impedire al leader di Rn Jordan Bardella di ottenere quella maggioranza assoluta senza la quale, ha dichiarato, non guiderà il governo.

Francia dunque con il fiato sospeso, ma anche e soprattutto Bruxelles, che teme ripercussioni slla guerra in Ucraina, specialmente dopo l’intervista rilasciata da Marine Le Pen alla CNN, nella ha detto che se l’estrema destra avrà la maggioranza assoluta, non permetterà a Kiev di utilizzare le sue armi per colpire il territorio russo ed non invierà soldati in Ucraina.

Macron ha già chiarito che, al di là dell’esito del voto, non si dimetterà e in questo caso inizierà quindi un periodo di “coabitazione’ turbolenta” che durerà almeno un anno insieme a un governo di coalizione, nel migliore dei casi. La Costituzione francese stabilisce, all’articolo 12, che non ci possa essere un nuovo scioglimento del Parlamento in un anno e l’Eliseo ha chiarito che Macron non intende ricorrere all’articolo 16 che prevede l’assunzione di poteri eccezionali per evitare un vuoto di potere.