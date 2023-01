Francia. Sciopero di tutti i principali sindacati contro la riforma delle pensioni di Macron: non succedeva da 12 anni

Un milione persone sono scese in piazza in tutte le grandi città, da Parigi a Nizza a Marsiglia a Bordeaux. I manifestanti protestano contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Macron

È scattata ieri 19 gennaio la prima giornata di sciopero generale a cui hanno aderito, per la prima volta da 12 anni, tutti gli otto principali sindacati francesi. I manifestanti si oppongono fermamente all’aumento dell’età pensionabile dai 62 ai 64 anni. La riforma delle pensioni che sarà presentata al Consiglio dei Ministri il prossimo 23 gennai, infatti prevede lʼaumento progressivo dellʼetà pensionabile fino a 64 anni invece dei 62 attuali, o di più per chi non avrà raggiunto la soglia dei 43 anni di contributi.

Secondo quanto comunicato dai manifestanti questa è “l’avvio di una potente mobilitazione sulle pensioni a lungo termine”, con lo scopo di impedire una riforma che definiscono “brutale”. Al momento a Parigi si contano una ventina i fermi.