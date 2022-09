Funerali Regina Elisabetta, dal Re Felipe di Spagna al Presidente USA Biden: i potenti del mondo che ci saranno

E’ una lunga lista quella dei potenti del mondo che lunedì 19 settembre prossimo sono attesi a Londra per partecipare ai funerali della regina Elisabetta II. Tra questi c’è anche chi è stato invitato, ma non ha ancora risposto ufficialmente, come il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Al momento infatti, ad aver confermato presenza alla cerimonia funebre sono almeno quattordici presidenti e cinque primi ministri, oltre a diversi reali tra cui attuali regnanti ed ex.

Tra i Presidenti ci saranno: Joe Biden per gli USA, l’italiano Mattarella, il tedesco Steinmeir, l’austriaco Alexander Van Der Bellen, il lituano Gitanas Nauseda, Ranil Wickremesinghe presidente dello Sri Lanka e Yoon Suk-yeol della Corea del Sud. A Londra arriverà anche il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, il polacco Andrzej Duda, il lettone Egils Levits, il finlandese Sauli Niinisto, l’ungherese Katalin Novak e l’irlandese Michael Higgins.



In qualità di premier saranno ai funerali di Elisabetta il primo ministro canadese Justin Trudeau, l’irlandese Micheal Martin, quello palestinese Mohammad Shtayyeh, la premier della Nuova Zelanda Jacinda Ardern, l’austriano Antony Albanese.

Tra regnanti parteciperanno il re di Spagna Felipe VI ed il padre, l’ex sovrano Juan Carlos I con la moglie Sofia. Ci saranno poi i re del Belgio, re Filippo e la regina Matilde e il re olandese Guglielmo Alessandro e la regina Maxima.