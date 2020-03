Furci Siculo (ME). Studentessa di medicina strangolata dal fidanzato che poi tenta di suicidarsi

Una tragedia si è consumata all’alba di oggi, una ragazza è stata strangolata dal fidanzato che poi ha tentato di togliersi la vita

È accaduto questa mattina in un condominio nella zona monte a Furci Siculo, in provincia di Messina. Secondo quanto al momento ricostruito, Antonio De Pace, un giovane di Vibo Valentia, studente di Medicina a Messina, avrebbe strangolato la fidanzata Lorena Quaranta 27enne di Favara (Ag), anche lei studentessa di Medicina all’Università di Messina.

Subito dopo l’efferato delitto, il giovane avrebbe tentato il suicidio ferendosi con un coltello e procurandosi tagli ai polsi e al collo, ma prima ha chiamato il 112 per confessare il suo gesto. De Pace è stato subito soccorso e portato da un’ambulanza del 118 al policlinico dove si trova piantonato dai carabinieri. Non è in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Santa Teresa di Riva con il comandate Maurizio La Monica e il capitano della compagnia di Taormina Arcangelo Maiello, che hanno avviato le indagini. L’inchiesta è coordinata dalla procura di Messina guidata dal procuratore Maurizio De Lucia.