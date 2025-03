G.P. F1 Cina: dominano le McLaren con una doppietta. Le Ferrari:  Leclerc quinto, Hamilton sesto

Doppietta McLaren come da pronostico e terza vittoria in carriera per l’australiano. Leclerc danneggia l’ala della sua Ferrari alla partenza per contatto con Hamilton

Oscar Piastri vince il Gran Premio della Cina, davanti al compagno di squadra Lando Norris (primo la settimana scorsa in Australia) che nelle prime curve dopo il via era riuscito a saltare la Mercedes di George Russell, scattato dall’esterno della prima fila a fianco del poleman Piastri. Si tratta del terzo successo in carriera per l’australiano. Subito dopo le due McLaren c’è la Mercedes di Russell che una prova solida ed efficace, chiude terzo posto.

Fuori dal podio le Ferrari. Charles Leclerc alla seconda curva dopo il semaforo tra ha un contatto con Lewis Hamilton, ma ha proseguito per tutto il GP con l’ala anteriore danneggiata. Hamilton a metà gara ha dato via libera al compagno di squadra per consentirgli – con un passo in quel momento migliore del suo – di andare all’attacco di Russell, ma inutilmente.

Leclerc chiude in quinta posizione cedendo a tre giri dal termine la quarta a Max Verstappen, a lungo autore di una prova al di sotto delle aspettative.

Hamilton che si consola per avere vinto la Sprint del sabato, taglia il traguardo in sesta posizione davanti a un sorprendente Esteban Ocon con la Haas powered by Ferrari. Ottava casella della classifica per Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes. Alexander Albon nono e a punti nel giorno del suo compleanno davanti a Oliver Bearman che porta nella top ten anche la seconda Haas-Ferrari.