G20 in Brasile: bocciata la proposta di “condanna della Russia per l’aggressione all’Ucraina”

Anche il G20 economico di San Paolo si è concluso senza un comunicato finale, per la mancanza di un’intesa sulla formulazione del testo che chiedeva la “condanna della Russia per l’aggressione all’Ucraina”

Lo ha annunciato il ministro delle Finanze brasiliano, Fernando Haddad, a conclusione dei lavori, che ha spiegato genericamente che “l’impasse” si è creata sui “conflitti geopolitici in corso”. E’ prevista invece una dichiarazione della presidenza brasiliana sui temi economici. Le tensioni nel negoziato sul punto della condanna della Russia per l’aggressione all’Ucraina, su cui molte nazioni non sono d’accordo, erano emerse giò dalle prime ore, per l’approvazione del testo infatti, è necessaria l’unanimità.

Un episodio che ha messo ancora una volta in risalto quanto al G20 sia sempre più difficile trovare “una formulazione chiara e netta sulla condanna di Mosca per l’Ucraina”, ha evidenziato il responsabile dell’Economia e Finanza, Giancarlo Giorgetti, che ha partecipato alle riunioni col governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta. Ad insistere sul punto, era stato in particolare, il ministro delle finanze tedesco, Christian Lindner. Haddad ha tuttavia evidenziato che nella due giorni di lavori, c’è stato grande consenso sui temi economici, dicendo di attendersi un’approvazione del pacchetto sulla tassazione delle multinazionali (pillar 1 e 2) nel 2024 e che sono state avviate le discussioni su un possibile ‘pillar 3’ per aggredire i patrimoni dei super ricchi.