G7. Biden “confuso” e “spaesato” durante esibizione paracadutisti: Meloni lo “recupera”

Il presidente degli USA è apparso fortemente spaesato e assente durante l’esibizione dei paracadutisti della Folgore in Puglia in occassione del summit del G7, la premier italiana se ne accorge e gli indica dove guardare tra lo sconcerto degli altri leader presenti

Siparietto surreale, quasi divertente, ma per alcuni commentatori la situazione sarebbe drammaticamente seria e riguarderebbe lo stato di salute del Presidente degli Stati Uniti. Dopo numerosi episodi simili accaduti in occasioni publiche in passato, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è reso nuovamente protagonista di un episodio dove ha mostrato segni di confusione e poca contezza di sé. Come si vede dal video infatti, Biden, tra i leader ospiti del G7 a guida italiana che si sta tenendo in questi giorni a Borgo Egnazia, in Puglia, si è mostrato “spaesato” e “confuso” – sulla stampa c’è chi ha scritto che “vagava senza meta” – durante l’esibizione tenuta dai paracadutisti della Folgore dell’esercito italiano, a cui ad un certo punto ha dato le spalle guardando apparentemente il nulla.

Lo “spaesamento” del presidente americano non è passato inosservato agli altri leader occidentali presenti, con il premier inglese Sunak e il presidente francese Macron che sembrano – a giudicare dal video – aver guardato l’omologo americano con imbarazzo, mentre la premier italiana Meloni ha dovuto “recuperare” la situazione richiamando l’attenzione dell’anziano leader americano e letteralmente indicandogli dove guardare.