G7 in Puglia, polemiche su “aborto”: la parola tolta da bozza del documento finale ma Biden sui diritti non cede. Meloni neanche 

Il vertice del G7 in Puglia di oggi è incentrato sulle sessioni sull’Africa, sul Medio-Oriente e sull’Ucraina, temi che sono stati oscurati dalle polemiche sul diritto a un “accesso all’aborto sicuro e legale e alle cure post-aborto”

Le polemiche nascono dal fatto che la premier italiana Meloni ha voluto eliminare dal documento finale che sarà approvato domani sera il passaggio sull’aborto, che era già stato inserito nell’ultimo G7 di Hiroshima e spinto soprattutto da Francia e Canada. Nella bozza del documento finale che sarà approvato domani però il tema dell’aborto, anzi della parola specifica al momento non c’è traccia.

E’ presto per parlare, gli sherpa stanno lavorando per trovare un accordo finale ma il tema del diritto all’aborto rischia di diventare motivo di frizioni all’interno del G7 a guida italiana. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, questa mattina, secondo il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan ha fatto sapere che “non cede sul tema dei diritti e ne parlerà con la premier italiana Giorgia Meloni”.

Per domani è previsto un faccia a faccia importante anche dal punto di vista simbolico visto che la premier Meloni negli ultimi mesi, pur mantenendo un ottimo rapporto con il presidente americano, già guarda a Donald Trump probabile nuovo presidente Usa, che sul tema dell’aborto la pensa come lei. A spingere sul tema insistendo che venga mantenuto il passaggio sul diritto all’aborto nel documento finale del G7, c’è anche la Francia di Emmanuel Macron, ma anche lui è tra i leader in “discesa”.

Secondo l’Ansa la questione dell’aborto è stata cancellata dalla bozza conclusiva del G7, il documento infatti al momento riporta: “Reiteriamo i nostri impegni espressi nel comunicato finale del G7 di Hiroshima per un accesso universale, adeguato e sostenibile ai servizi sanitari per le donne, compresi i diritti alla riproduzione”. Nel comunicato finale del G7 giapponese invece la parola “aborto” era citata espressamente.

Sarebbe dunque questo il documento che Giorgia Meloni domani vorrebbe portare mostrare a Papa Francesco che sarà l’ospite d’onore del G7 partecipando a una sessione sull’intelligenza artificiale. “Ne stiamo discutendo”, ha spiegato questa mattina a Sky Tg24 il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.