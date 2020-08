Gaggi (Me). Tragico incidente, perde il controllo e si schianta su auto in sosta: morto 20enne

La tragedia nella mattina di oggi. Un giovane di Francavilla di Sicilia è morto mentre si recava al lavoro in uno stabilimento balneare di Giardini Naxos

Tragediaè avvenuta questa mattina a Gaggi, piccolo centro in provincia di Messina. Un ragazzo, Gabriel Chisari di 20 anni di Francavilla di Sicilia ha perso la vita a causa di un incidente stradale che pare essere autonomo.

Il giovane mentre stava percorrendo la SS185 stamani alle 7:00 per recarsi al lavoro in uno stabilimento balneare di Giardini Naxos, avrebbe perso il controllo della sua auto per cause non ancora indentificate. L’auto a quel punto si è schiantata contro un’altra auto in sosta, cappottandosi e rimanendo poi inchiodata al guard-rail.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e i medici del 118, ma non c’è stato modo di salvare la vita al giovane. Adesso toccherà ai Carabinieri intervenuti effettuare i rilievi del caso.

“Una tragedia terribile che ci tocca profondamente, siamo vicini al dolore della comunità francavillese e in particolare della famiglia Chisari”, ha dichiarato alla stampa il sindaco di Gaggi, Giuseppe Cundari.