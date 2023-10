Gaza, 20 camion passano da Valico Rafah che è stato chiuso nuovamente. Onu: “Una goccia nel mare”

Oms: gli aiuti che stanno arrivando nella Striscia di Gaza, attraverso il valico di Rafah, soddisferanno “a malapena” le crescenti esigenze sanitarie

E’ stato aperto alle 9.10 di questa mattina il valico di Rafah, da cui sono entrati i primi 20 camion sotto bandiera ONU carichi di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza contenenti esclusivamente cibo, acqua e medicinali. Subito dopo il checkpoint a confine con l’Egitto è stato richiuso.

Dura la posizione dell’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità: gli aiuti che sono arrivati nella Striscia di Gaza soddisferanno “a malapena” le crescenti esigenze sanitarie. Dello stesso tenore la posizione delle Nazioni Unite: “20 camion sono goccia in oceano, flusso sia continuo”. Da domani si dovrebbe assistere, salvo ripensamente israeliani, ad ingressi regolari di mezzi pesanti dal confine egiziano carichi di aiuti per Gaza. Ieri notte inoltre, come testimoniato dalla foto, era arrivata la notizia che un camion era stato fatto passare sempre dal checkpoint egiziano con i medicinali di cui Gaza aveva più urgenza.