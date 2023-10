Gaza assediata da Israele. Onu in allarme per i civili: “Nei negozi cibo solo per 4-5 giorni”

L’assedio Israeliano rischia di trasformarsi ogni ora di più in un disastro umanitario senza precedenti, in barba al diritto internazionale e alle pressioni internazionali su Tel Aviv Nei negozi di Gaza sono rimasti generi alimentari sufficienti solo per altri 4-5 giorni: ha così lanciato l’alarme oggi l’Onu. A Gaza, “nei negozi le riserve (di cibo) sono di pochi giorni, forse quattro o cinque”, ha detto la portavoce del Programma alimentare mondiale (Pam) dell’Onu, Abeer Etefa, in videoconferenza dal Cairo durante un briefing per i media a Ginevra. Gaza pare quindi avviarsi verso il disastro umanitario nelle proteste – inefficaci e forse poco pressanti – della comunità internazionale. Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/