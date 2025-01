Gaza: c’è l’intesa sulla tregua. Trump: “Accordo epico, presto gli ostaggi saranno liberati”. Migliaia di palestinesi in festa

Dopo 15 mesi di bombaramenti e decine di migliaia di morti e una lunga mediazione internazionale, l’intesa è stata raggiunta: 6 settimane di tregua e lo scambio di ostaggi e prigionieri

Il cessate il fuoco a Gaza entrerà in vigore immediatamente. Lo ha detto un funzionario della Casa Bianca al New York Times. La prima fase dell’accordo, ha spiegato, durerà sei settimane, il ritiro graduale delle forze israeliane, il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas e il rilascio dei detenuti palestinesi detenuti da Israele.

Non appena la notizia si è diffusa a seguito dell’annuncio fatto dal presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, migliaia di persone in tutta la Striscia di Gaza hanno iniziato a festeggiare l’accordo per il cessate il fuoco. “Questo epico accordo di cessate il fuoco avrebbe potuto realizzarsi solo in seguito alla nostra storica vittoria di novembre, poiché ha segnalato al mondo intero che la mia amministrazione avrebbe cercato la pace e negoziato accordi per garantire la sicurezza di tutti gli americani e dei nostri alleati”, ha commentato Donald Trump su Truth.

A Khan Younis, nella parte meridionale della Striscia di Gaza, grandi folle di palestinesi sono scese in piazza per festeggiare il raggiungimento dell’accordo tra Israele e Hamas sul cessate il fuoco, applaudendo e suonando i clacson. “Le persone sono felici dopo le sofferenze che hanno visto per più di un anno. Speriamo che venga attuato“, ha detto Ashraf Sahwiel al telefono ad Ap. Sahwiel, sfollato a causa del conflitto, attualmente vive in una tenda a Deir al-Balah con cinque membri della famiglia. L’uomo ha aggiunto che tutti hanno seguito da vicino i negoziati negli ultimi giorni, “anche i bambini che hanno speranza e sono felici di tornare a casa”.

Ma Netanyahu ha subito precisato: “Non rinunciamo a un millimetro del corridoio Filadelfia”. Il portavoce del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, Omer Dostri, ha dichiarato che “le notizie sul ritiro dall’asse Filadelfia sono una completa menzogna. Il primo ministro non ha rinunciato ad un millimetro del controllo israeliano sul corridio Filadelfia” ha fatto sapere con riferimento ai dettagli dell’accordo sulla tregua a Gaza raggiunto in Qatar.