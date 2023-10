Gaza. Checkpoint di Rafah ancora chiuso: Israele si rifiuta di sospendere bombardamenti

L’Egitto non vuole inoltre accettare un numero troppo alto di rifugiati da Gaza a causa di problemi economici: aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e svalutazione della moneta in primis

Il checkpoint di Rafah al confine tra Egitto e Striscia di Gaza non è stato aperto perché Israele ha rifiutato di dare garanzie che avrebbe fermato gli attacchi aerei nelle vicinanze del checkpoint. Lo ha riferito oggi il Wall Street Journal.

Secondo i funzionari citati dal quotidiano americano, l’accordo per l’evacuazione dei rifugiati dal checkpoint di Rafah è fallito a causa delle preoccupazioni dell’Egitto per la mancanza di garanzie da parte di Israele che il suo esercito avrebbe smesso di bombardare le aree adiacenti e per la richiesta di Israele di perquisire “a fondo” tutti i camion con aiuti umanitari che entrano nella Striscia di Gaza dall’Egitto.

Il Wall Street Journal ha scritto inoltre che l’Egitto si rifiuta di accogliere un gran numero di rifugiati provenienti da Gaza a causa di problemi economici, come l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e la svalutazione della valuta.

L’apertura del checkpoint di Rafah era prevista per il 16 ottobre, ma il valico resta ancora chiuso. Israele ha dichiarato il blocco totale della Striscia di Gaza e ha lanciato bombardamenti sull’enclave e su alcune aree del Libano e della Siria. Si registrano scontri anche in Cisgiordania. Al momento, più di 2.800 palestinesi sono stati uccisi e circa altri 10.900 feriti. In Israele almeno 1.500 persone hanno perso la vita e quasi 4.000 sono rimaste ferite.