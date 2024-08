Gaza, continua il massacro di civili palestinesi: raid Israeliano fa 19 morti , tra cui donna e i suoi 6 figli

Ennesimo raid israeliano nella notte a Gaza che ha fatto 19 morti tra cui una donna e i suoi sei figli a Deir al-Balah. A Khan Yunis uccisi quattro membri della stessa famiglia

Lo dice l’Al-Aqsa Martyrs Hospital, citato dalla Associated Press online, secondo cui, quattro persone sono state uccise in un attacco israeliano nel centro della Striscia e ieri sera in un raid vicino a Khan Yunis sono stati uccisi quattro membri della stessa famiglia, tra cui due donne, dicono dall’ospedale Al-Awda di Gaza,

In un altro attacco aereo, due edifici residenziali sono stati colpiti nella città di Jabaliya, nord di Gaza, uccidendo due uomini, una donna e sua figlia, secondo il Ministero della Salute gestito da Hamas.