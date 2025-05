Gaza, continua lo sterminio dei palestinesi: Israele lancia nuova offensiva e fa 115 morti in poche ore

L’Idf nella Striscia inizia l’operazione “Carri di Gedeone” ufficialmente contro Hamas, ma di fatto continua sterminare donne e bambini palestinesi con il dichiarato obiettivo di liberare Gaza della loro presenza

Ieri l’esercito israeliano a Gaza ha lanciato l’annunciata nuova offensiva contro Hamas denominata “Carri di Gedeone” ed ha ucciso almeno 115 palestinesi con un nuovo grande attacco aereo sulla Striscia. Il bilancio è riferito ai morti dall’alba di ieri, riferisce l’emittente qatariota Al Jazeera.

“Nel corso dell’ultima giornata, l’IDF ha lanciato attacchi su vasta scala e mobilitato forze per conquistare aree strategiche nella Striscia di Gaza, nell’ambito delle prime fasi dell’operazione Carri di Gedeone e dell’espansione della campagna a Gaza, al fine di raggiungere tutti gli obiettivi della guerra a Gaza, compreso il rilascio degli ostaggi e la sconfitta di Hamas”, ha dichiarato l’esercito in un comunicato, come riporta The Times of Israel.

L'unica possibilità per fermare l'offensiva in grande stile sarebbe stata un accordo di tregua con Hamas ai negoziati in corso a Doha. Ma le trattative sono in stallo per l'evidente volontà israeliana di continuare la guerra, tanto che che l'inviato americano Steve Witkoff, ieri mattina ha lasciato il Qatar. Le relazioni tra Stati Uniti e Israele non sono mai state così "fredde".