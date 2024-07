Gaza. Dodici ex funzionari Usa si dimettono: “Biden complice uccisioni civili palestinesi”

Dodici ex funzionari del governo americano ieri si sono dimessi in protesta contro il sostegno degli Stati Uniti alla guerra di Israele nella Striscia di Gaza

E’ quanto si legge nella dichiarazione congiunta pubblicata ieri sera da ex governativi con la quale hanno accusato l’amministrazione del presidente Joe Biden di “innegabile complicità” nell’uccisione dei palestinesi nell’enclave. Nella dichiarazione i firmatari affermano che l’amministrazione Usa sta violando le leggi americane attraverso il suo sostegno allo Stato ebraico.

La Casa Bianca e il Dipartimento di Stato americano non hanno rilasciato per ora commenti. “Ognuno di noi ha giurato di proteggere e difendere la Costituzione degli Stati Uniti: ci siamo dimessi dal governo non per porre fine a quel giuramento ma per continuare a rispettarlo”, si legge nella dichiarazione pubblicata da Tariq Habash, ex membro dello staff del Dipartimento dell’Istruzione americano. “La copertura diplomatica Usa e il continuo flusso di armi verso Israele hanno assicurato la nostra innegabile complicità nelle uccisioni e nella fame forzata della popolazione palestinese assediata” nella Striscia di Gaza, sottolinea la nota.