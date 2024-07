Gaza è “Guerra totale”. Raid Israele su scuola a Deir al-Balah, almeno 30 morti. Razzo di Hezbollah su campo calcio, 11 morti

L’esercito israeliano bombarda una scuola-rifugio a Deir al-Balah: 30 i morti e 100 i feriti. Hezbollah rispondono lanciando un razzo su campo da calcio a Majdal Shams : 11 morti e almeno 34

A Gaza è guerra totale, nel pomeriggio, un raid dell’esercito israeliano sulla scuola Khadijah a ovest di Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza, come riportano Ynet e Al Arabiya, fa almeno 30 morti e oltre 100 feriti. Secondo fonti palestinesi, la scuola fungeva da rifugio per gli sfollati. In precedenza è stato riferito di diverse vittime nel bombardamento di una casa vicino a piazza Absan, nella parte orientale di Khan Yunis. Inoltre, Al Jazeera ha segnalato 14 morti arrivati all’ospedale Nasr di Khan Yunis.

Il ministero della Sanità di Gaza controllato da Hamas ha confermato che un attacco israeliano contro una scuola, che fungeva da rifugio per sfollati nella città di Deir al-Balah, i morti sono almeno 30 e un centinaio di feriti. L’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa riferisce che sono stati colpiti un centro medico e un luogo di preghiera all’interno della scuola Khadija, a ovest della città. Israele ha confermato solo gli attacchi nel sud dell’enclave, a Rafah e Khan Yunis, così come nel quartiere Zeitun a Gaza City.

La direzione del vicino ospedale dei Martiri di Al Aqsa ha confermato al quotidiano “Filastin”, affiliato ad Hamas, l’arrivo di “decine di morti e feriti” in seguito all’attacco israeliano, anche se non ha potuto fornire un numero preciso vittime. Le squadre di ambulanze e di protezione civile continuano a soccorrere i cittadini e “il numero dei morti potrebbe aumentare in qualsiasi momento”, secondo la Wafa.

In serata un razzo ha colpito un campo da calcio nel villaggio di Majdal Shams, sulle alture del Golan. Le vittime che hanno tutte tra i 10 e 20 anni sono almeno 11 e34 i feriti, 17 dei quali in condizioni critiche. Israele attribuisce l’attacco a Hezbollah e afferma che “il lancio di razzi a Majdal Shams è stato effettuato dal gruppo terroristico Hezbollah” che nega ogni responsabilità: “Accuse false”.

Secondo quanto scritto su X dal portavoce delle Forze di difesa israeliane, Daniel Hagari, “l’incidente avvenuto oggi è il più grave per cittadini innocenti, 11 bambini uccisi, un disastro nazionale che si è abbattuto sullo Stato di Israele. Hezbollah è dietro questo disastro ed è responsabile delle sue conseguenze”.

Ma Hezbollah nega e in una nota sostiene di “non essere in alcun modo legato all’incidente e respinge in modo categorico tutte le false accuse”. Il Times of Israel ricorda che Hezbollah aveva in precedenza rivendicato il lancio di decine di razzi contro una base dell’esercito israeliano nei pressi di Majdal Shams.

Dopo il raid contro le Alture del Golan il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha convocato una riunione con il capo di stato maggiore dell’Esercito, il generale Herzl Halevi, e altri vertici della difesa. “Non c’è dubbio che Hezbollah abbia superato tutte le linee rosse, siamo di fronte a una guerra totale”, ha detto il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz a Channel 12, riferendo di aver parlato con il primo ministro Benjamin Netanyahu dopo l’attacco a Majdal Shams. “Non ho dubbi sul fatto che pagheremo un costo”, ha affermato, e che Israele avrà il “pieno sostegno” degli Stati Uniti e dell’Europa.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in seguito all’attacco, ha anticipato di qualche ora il rientro dagli Stati Uniti dove si trova ancora in visita. Lo riferisce su X Barak Ravid, giornalista di Axios, secondo cui Netanyahu ripartirà alle 19.30 ora americana, l’1.30 in Italia.