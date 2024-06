Gaza- Esercito israeliano con un raid libera 4 ostaggi : Noa Argamani, Shlomi Ziv, Almog Meir Jan e Andrey Kozlov

L’Idf ha liberato 4 ostaggi israeliani vivi a Gaza che erano in mano ad Hamas: si tratta di Noa Argamani, Shlomi Ziv, Almog Meir Jan e Andrey Kozlov. I quattro stanno bene e le loro condizioni mediche sono definite “normali”

Si tratta di quattro giovani rapiti da Hamas il 7 ottobre scorso nell’attacca al Festival musicale Nova. Durante l’operazione uno militari israeliani del commando è morto. “Gli ostaggi – hanno detto in una nota congiunta – sono stati salvati dallo Shin Bet e dai combattenti dell’esercito da due luoghi diversi durante l’operazione nel cuore di Nuseirat. Le loro condizioni mediche sono normali e sono stati trasferiti al Centro medico Sheba-Tel Hashomer per ulteriori esami medici. Le forze di sicurezza continuano ad agire con tutti gli sforzi per salvare i rapiti». Il premier israeliano Benyamin Netanyahu e il presidente Isaac Herzog hanno parlato con Noa. La ragazza è in buone condizioni ed è sottoposta a controlli in un ospedale del centro di Israele.

Dopo la notizia della liberazione degli ostaggi il ministro del Gabinetto di guerra e leader centrista Benny Gantz, ha deciso di cancellare la conferenza stampa prevista per questa sera sulla scadenza dell’ultimatum dato al premier Benyamin Netanyahu sul cambio di politica nella guerra a Gaza, pena l’uscita dal governo.