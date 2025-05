Gaza. Esercito israeliano spara su addetti consegna aiuti umanitari: ne uccide 6. Raid su Jabalia, 4 morti e oltre 50 dispersi

“Condanniamo con la massima fermezza l’orrendo crimine commesso dall’esercito di occupazione israeliano contro il personale di sicurezza e di soccorso e i comitati popolari volontari nell’area di Deir al-Balah, che ha portato al martirio di sei membri delle squadre di sicurezza e di protezione degli aiuti”

Lo ha denunciato il governo di Gaza in un comunicato. Secondo quanto hanno riferito fonti locali, la squadra composta sia da agenti di polizia di Hamas che da volontari, stava proteggendo i camion da un tentativo di assalto da parte di un gruppo di individui non identificati quando i soldati israeliani hanno lanciato una serie di attacchi contro di loro. Secondo la stampa palestinese, il massacro è avvenuto mentre i camion percorrevano l’autostrada Salah al-Din, una delle due strade principali che attraversano Gaza da nord a sud, la più vicina alla linea di demarcazione con Israele e all’area occupata dalle truppe.

“Diversi morti rimangono sul luogo del massacro, difficile da raggiungere a causa dei bombardamenti e del continuo fuoco aereo nella zona”, si legge nella dichiarazione a firma di Hamas, che governa a Gaza, accusando Israele di voler interrompere il flusso di aiuti umanitari “e di creare uno stato di caos e anarchia”.

Negli ultimi giorni a Gaza, dopo tre mesi di blocco totale da parte di Israele sono entrati circa 200 camion. Ieri, 90 di questi venivano distribuiti nell’enclave, per lo più carichi di forniture mediche o farina per i panifici della Striscia. Gli aiuti umanitari autorizzati da Israele a Gaza negli ultimi giorni “non si avvicinano nemmeno lontanamente a coprire la portata e il volume (dei bisogni) dei 2,1 milioni di abitanti di Gaza”, ha affermato Stephane Dujarric, portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite. Prima della guerra, una media di circa 500 camion carichi di beni di prima necessità per la popolazione entrava nell’enclave palestinese ogni giorno, sebbene le organizzazioni umanitarie lo considerassero già insufficiente.

Inoltre un raid aereo israeliano ha colpito un edificio residenziale nel nord dell’enclave palestinese, provocando almeno quattro morti, in quello che le squadre di soccorso della zona hanno descritto come un ”massacro orrendo”.

”Quattro martiri sono stati recuperati, sei persone sono state tratte in salvo, e oltre 50 cittadini risultano ancora dispersi sotto le macerie di una casa di quattro piani appartenente alla famiglia Dardouna, nel campo di Jabalia, all’incrocio di Al-Jurn”. Sono queste le parole diffuse da Mahmoud Basal, portavoce della difesa civile della Striscia di Gaza, attraverso un post su Telegram.

