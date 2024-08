Gaza, Hamas a Usa: No a modifiche all’accordo con Israele, diffondete messaggi positivi per rafforzare Harris

Il gruppo palestinese accusa gli Stati Uniti di diffondere messaggi positivi allo scopo di Kamala Harris nelle elezioni alle presidenziali

Il presidente americano Joe Biden, spinge per un accordo di cessate il fuoco, dicendo da giorni che mai si è stati così vicini a raggiungerlo, ma da Hamas non sembrano arrivare risposte in questo senso, anzi è quasi certo il rifiuto alle modifiche all’ultima proposta degli Stati Uniti per un accordo con Israele di cessate il fuoco e per la liberazione degli ostaggi. In particolare i nodi riguardano il valico di Rafah e il corridoio di Philadelphi, che avrebbero dovuto essere trasmesse oggi al gruppo palestinese dai mediatori egiziani. Il funzionario di Hamas Osama Hamdan ha detto all’agenzia libanese Al Mayadeen che il gruppo chiede “passi pratici” su ciò che è stato precedentemente concordato, piuttosto che negoziati in corso.

Secondo quanto riferisce “The Times of Israel”, che cita Hamdan, Hamas accusa gli Stati Uniti di voler diffondere messaggi positivi sui negoziati per scopi elettorali a favore della vicepresidente Kamala Harris. “Ci rifiutiamo di ricevere informazioni dai media, e abbiamo già informato i mediatori che stiamo aspettando di sentire da loro che Israele ha accettato ciò che è stato annunciato”, ha detto il funzionario di Hamas. “Ci troviamo di fronte a due opzioni: se accetta l’iniziativa discuteremo la fase di esecuzione, diversamente informeremo della nostra posizione”, aggiunge.

La posizione Israeliana in effetti, non lascia spazio a trattative sui nodi divisivi. Il primo ministro Benjamin Netanyahu insiste sul fatto che una presenza israeliana sul Corridoio Philadelphi – la zona cuscinetto che separa l’Egitto da Israele e dalla Striscia di Gaza – è vitale per impedire ad Hamas di riarmarsi, mentre Hamas e l’Egitto vogliono vedere le forze israeliane ritirarsi completamente.

Oggi una delegazione di Hamas andrà al Cairo, dove da giovedì sera sono ripresi i negoziati. Lo hanno indicato fonti citate da al-Jazeera. Nella capitale egiziana si trova anche il direttore della Cia, William Burns.