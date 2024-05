Gaza. Hamas: “Colloqui al Cairo finiti, Israele è tornata al punto di partenza”

“Le famiglie degli ostaggi devono sapere che l’ultima tornata di colloqui è l’ultima possibilità di riportare indietro i loro cari”

Lo Ha detto un alto funzionario di Hamas, che ha fatto sapere che i colloqui al Cairo per un accordo sul cessate il fuoco con Israele sono finiti ed ha accusato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di aver riportato i negoziati al punto di partenza. Il funzionario ha detto al quotidiano The New Arab del Qatar che Netanyahu lo ha fatto per guadagnare tempo. Lo riporta Haaretz.