Gaza. Hamas comunica i nomi dei 3 ostaggi che rilascerà domani. Valico Rafah verso riapertura ai civili palestinesi

Hamas ha comunicato i nomi dei tre ostaggi che dovrebbero essere liberati domani a Gaza, nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco in vigore tra Israele e il gruppo palestinese

Lo comunicano le autorità israeliane hanno chiesto ai media di non pubblicare i nomi finché non saranno state informate le famiglie degli ostaggi interessati. Dopo le tensioni di ieri per la liberazione plateale di otto ostaggi, Hamas con un annuncio pubblicato su Telegram ha fatto sapere che domani libererà: Ofer Calderon, Keith Siegel e Yarden Bibas.

Secondo l’emittente israeliana Kan, il valico di frontiera di Rafah, tra l’Egitto e la Striscia di Gaza, dovrebbe riaprire oggi al passaggio dei civili palestinesi. Inizialmente la riapertura era prevista per domenica, in base all’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Il valico di Rafah era già stato riaperto per la consegna degli aiuti umanitari nell’ambito della tregua, dopo essere stato chiuso a maggio quando Israele aveva occupato la zona e l’Egitto si era rifiutato di riaprirlo fino a quando non fosse tornato sotto il controllo palestinese.