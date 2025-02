Gaza. Hamas consegna i corpi degli 4 ostaggi morti: le bare esposte sul palco di Khan Younis davanti alla folla

Hamas ha restituire i corpi di quattro ostaggi israeliani, tra cui una madre e i suoi due figli, che sarebbero morti morti da tempo a causa di un bombardamento israeliano

Si tratta dei corpi di Shiri Bibas e dei suoi due figli, Ariel e Kfir. Kfir era il più giovane prigioniero preso quel giorno. Hamas ha affermato che tutti e tre sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano all’inizio della guerra. Consegnato anche il corpo di Oded Lifshitz, che aveva 83 anni quando è stato rapito.

Hamas ha esposto quattro bare sul palco di Khan Younis, a Gaza, adornato con poster di propaganda prima di consegnarli. Su ogni bara la foto di un ostaggio e un messaggio di propaganda, oltre a munizioni presumibilmente utilizzate da Israele. Sul palco, un grande manifesto accusa Israele per l’uccisione dei quattro. Alla cerimonia inscenata da Hamas hanno preso parte anche alcuni palestinesi scarcerati nei giorni scorsi nello scambio con ostaggi vivi. Lo riferisco no i media israeliani.

Poco dopo sul posto sono arrivati i veicoli della Croce Rossa per prendere in consegna i corpi e portarli alle truppe dell’Idf. I miliziani armati di Hamas a volto coperto si sono schierati in fila nel punto previsto per la consegna dei corpi di quattro ostaggi, il tutto alla presenza di centinaia di abitanti che si sono radunati sul posto, tra cui donne e bambini, tra bandiere palestinesi e di Hamas, come mostrano le tante immagini trasmesse da Al Jazeera. I media israeliani non hanno rilanciato le immagini in diretta per rispetto ai defunti.

Israele ha fatto sapere di aver ricevuto, tramite la Croce Rossa, le bare di 4 ostaggi morti che verranno trasferite al Centro nazionale di medicina legale Abu Kabir. “Al termine del processo di identificazione verrà inviata una notifica ufficiale alle famiglie”, ha proseguito l’ufficio del premier. Hamas ha annunciato che si tratta dei corpi di Shiri Bibas e dei suoi due figli Ariel e Kfir, e quello di Oded Lifshitz, ma si attende la conferma ufficiale dell’identità che non arriverà prima di 48 ore. I medici legali dovranno anche cercare di stabilire le cause della morte. Secondo fonti citate da Times of Israele, genieri dell’Idf hanno verificato che nelle bare non ci fossero trappole esplosive.

Il presidente israeliano, Isaac Herzog, dopo la consegna alle forze israeliane dei corpi di quattro ostaggi israeliani trattenuti nella Striscia di Gaza dall’attacco del 7 ottobre 2023 in Israele in un post su X ha scritto “Sofferenza. Dolore. Non ci sono parole” ed ha aggiunto: “Sono a pezzi i nostri cuori, i cuori dell’intero Paese. A nome dello Stato di Israele, abbasso la testa e chiedo perdono. Perdono per non avervi protetti in quel giorno terribile. Perdono per non avervi riportati a casa sani e salvi”.