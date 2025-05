Gaza. Hamas ha accettato la proposta Usa per un cessate il fuoco di 60 giorni con Israele in cambio del rilascio di 10 ostaggi

“Hamas ha accettato la nuova proposta dell’inviato americano Steve Witkoff. Ricevuta dal movimento tramite i mediatori, pone l’accento su un cessate il fuoco permanente nella Striscia di Gaza”

Lo ha riferito una fonte di Hamas all’agenzia Afp, precisando che il gruppo ha informato i mediatori. A confermate l’intesa per “una forma di cessate il fuoco permanente” nella Striscia di Gaza, anche la tv satellitare al-Jazeera citando sue fonti.

Secondo le dichiarazioni della fonte di Hamas all’Afp ,la proposta contemplerebbe il rilascio di dieci ostaggi in due fasi e una tregua di 70 giorni e “durante la tregua” dovrebbero iniziare “negoziati per un cessate il fuoco permanente con garanzie americane”.

Secondo le fonti di al Jazeera la tregua sarebbe invece di 60 giorni, confermato il rilascio di dieci ostaggi in due fasi e la consegna di corpi di ostaggi deceduti in cambio della liberazione di palestinesi detenuti in Israele. Anche secondo al-Jazeera, l’intesa prevede che la tregua prosegua poi oltre i 60 giorni con la garanzia dei mediatori (Qatar, Egitto e Usa) per arrivare a un cessate il fuoco permanente.

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/

Pubblicità