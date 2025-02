Gaza. Hamas libera 6 ostaggi in due diverse località. Israele rilancia 602 prigionieri tra cui il leader palestinese Katkawi

Questa mattina come da accordi, Hamas ha rilasciato sei sostaggi, cinque con la solita “cerimonia” sul palco, due su quello allestito a Rafah e tre a Nuseirat. L’ultimo, Hisham al-Sayed, verrà liberato senza “cerimonia”, ha fatto sapere Hamas, “per rispetto della sua famiglia”

Oltre alla liberazione degli ostaggi, Hamas ha anche consegnato il vero corpo di Shiri Bibas, mamma dei due piccoli, Ariel e Kfir Bibas, di quattro anni e nove mesi. Lo ha confermato nelle prime ore di questa mattina, l’istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv.

I primi due ostaggi liberati da Hamas a Rafah, sono Tal Shoham che è stato tenuto prigioniero da Hamas per 505 giorni e Avera Mengistu, tenuto prigioniero per 3.821 giorni. I due dopo la solita cerimonia sul palco, sono stati consegnati dalla Croce Rossa, che li ha conseganti alle forze speciali israeliane, che li hanno sscortati fuori dalla Striscia di Gaza edopo avere attraversato il confine sono arrivati in Israele. Lo afferma l’Idf, citato dal Times of Israel.

Poco dopo Hamas su palco allestito a Nuseirat, ha librato altri tre ostaggi. Omar Shem Tov, 22 anni, è stato portato dai miliziani sul palco ed è apparso felice, poi ha salutato e baciato sulla testa due miliziani di Hamas vicini a lui. Qualche minuto dopo sul palco sono stati fatti salire gli altri due ostaggi, Omar Wankert e Elia Cohen.

Espletate le solite “sceneggiate” , il personale della Croce Rossa ha preso in consegna Omer Shem-Tov, Eliya Cohen, Omer Wenkert e Hisham al-Sayed, per consegnarli ai soldati israeliani. Lo riporta la stampa israeliana.

Israele in cambio sta rilansciando 602 prigionieri palestinesi e tra questi ci sarebbe, uno dei leader di Hamas, Salama Katkawi. Tra i detenuti palestinesi che verranno rilasciati figurano altri esponenti di spicco, come Abdel Nasir Issa, responsabile di due attentati suicidi; Othman Balal, condannato a 27 ergastoli per una serie di attacchi terroristici, e Omar Azban, legato a attentati che hanno provocato numerose vittime civili.

Verranno liberati anche detenuti veterani, tra cui Naalal-Barguti, considerato il detenuto più longevo, Alaaal-Bazziyan, e Samar al-Makhroom, condannato per un omicidio risalente a 40 anni fa. Inoltre, dei 602 detenuti, 445 sono stati arrestati a Gaza durante la guerra, 110 sono ritenuti particolarmente pericolosi e 47 erano stati rilasciati in precedenti accordi per poi essere nuovamente arrestati.

Dopo il rilascio degli ostaggi, Hamas ha detto di essere pronto a passare alla seconda fase dell’accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e a raggiungere lo scambio completo tra ostaggi israeliani e detenuti palestinesi. L’obiettivo, ha sottolineato Hamas, è quello di arrivare al cessate il fuoco permanente e al ritiro completo delle Forze di sicurezza israeliane (Idf) dalla Striscia di Gaza.