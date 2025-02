Gaza, Hamas libera tre ostaggi israeliani: Ofer Calderon, Yarden Bibas e Keith Siegel. Israele rilascia 183 detenuti palestinesi

Il primo di tre ostaggi israeliani ad essere liberato alle 7.30 italiane, è stato Ofer Calderon, 54 anni, accompagnato al punto d’incontro con la Croce Rosa

Poco dopo Ofer Calderon, rilasciato Yarden Bibas, il padre dei due bambini ancora prigionieri e di cui non ci sono più notizie, che è stato fatto salire sul palco allestito da Hamas a Khan Younis, in un largo spiazzo circondato da cumuli di macerie e distruzione, accompagnato dai miliziani che gli hanno dato il ‘foglio di liberazione’ scritto in ebraico. I membri dell’organizzazione, lo hanno poi accompagnato al convoglio della Croce Rossa.

Non si sa che cosa sappia esattamente della sorte della sua famiglia: i due bambini Kfir e Ariel, di 2 e 5 anni, e della moglie Shiri. In un video del novembre 2023 i miliziani gli comunicarono in diretta che erano morti in un bombardamento. Ma nessun riscontro è stato trovato dall’Idf. La moglie e i due piccoli avrebbero dovuto essere liberati nelle prime giornate dell’accordo, ma non sono stati inseriti nelle liste. Il portavoce dell’Idf Daniel Hagari ha dichiarato nei giorni scorsi che “c’è molta preoccupazione” sulla loro sorte.

Infine è stata liberato anche il terzo ostaggio, Keith Siegel di 65 anni, che ha già attraversato il confine con Israele. Lo conferma l’esercito israeliano (Idf). Siegel è stato scortato fuori dalla Striscia di Gaza dalle forze speciali israeliane, dopo essere stato consegnato loro dalla Croce Rossa. I militari lo stanno ora trasportando in una struttura vicina al confine per un primo controllo fisico e mentale e per incontrare i familiari. Lo riporta il Times of Israel.

Il portavoce dell’esercito israeliano (Idf) ha anche comunicato che anche Hamas Ofer Calderon e Yarden Bibas, accompagnati dalle forze dell’Idf e dello Shin Bet, hanno già attraversato il confine e si trovano in Israele. Lo riporta Ynet.

Israele dopo il rilascio dei tre ostaggi, ha iniziato il rilascio dei 183 detenuti palestinesi nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco a Gaza. Un autobus è partito dalla prigione militare di Ofer con circa 32 prigionieri alla volta di Ramallah. Circa altri 150 detenuti sono stati inviati a Gaza o espulsi. Secondo le autorità palestinesi, saranno rilasciati in totale 183 prigionieri palestinesi, tra cui decine che stanno scontando pene lunghe o ergastoli, e 111 persone della Striscia di Gaza che sono state arrestate dopo il 7 ottobre 2023 ed erano detenute senza processo.