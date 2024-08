Gaza. Hamas pronto a vendicare l’assassinio di Haniyeh “uccidendo israeliani all’estero”

Hamas cambia strategia ed ora sarebbe pronto a vendicare l’assassinio del suo capo politico Ismail Haniyeh colpendo cittadini israeliani all’estero

Lo hanno rivelato fonti palestinesi all’emittente Channel 12, secondo le quali la decisione è stata presa dall’ufficio politico di Hamas, due giorni dopo l’omicidio Ismail Haniyeh, avvenuto a Teheran, ad opera di un missile israeliano che ha centrato il suo palazzo.

Non è stato specificato se i “bersagli” israeliani possano essere alti funzionari o semplici cittadini, la decisione rappresenta comunque una svolta sulla strategia di vendetta, che fino ad oggi era stata utilizzata utilizzata da Hezbollah e dall’Iran, ma mai dalle milizie di Gaza.

Tutto rimane comunque in stand by in attesa della risposta del leader di Hamas Yahya Sinwar alla proposta aggiornata di Israele nei negoziati per l’accordo sul rilascio degli ostaggi e la tregua a Gaza. Secondo l’Idf se i colloqui non vanno a buon fine, Hezbollah potrebbe mettere in atto subito la rappresaglia contro Israele per l’uccisione del capo militare Fuad Shukr. L’indiscrezione viene riferita da Walla.