Gaza, Israele continua a fare strage di  civili palestinesi: decine di vittime in diversi attacchi campo profughi Nuseirat

L’esercito israeliano ha condotto una serie di attacchi al campo profughi di Nuseirat e in altre località di Gaza tra ieri sera e questa mattina: decine i palestinesi uccisi

Lo riporta Al Jazeera, secondo cui sarebbero almeno 27 le persone rimaste uccise, precisando che a Nuseirat la protezione civile di Gaza ha recuperato 5 corpi. Oltre al raid nel campo profughi, in cui è stata colpita la casa di una famiglia, al-Shariri, sempre nel campo di Nuseirat è stata colpita l’abitazione di un’altra famiglia, Abu Sidra, provocando 8 morti.

Sempre secondo Al-Jazeera, altre 5 persone sono morte in un raid che ha colpito il quartiere Sheikh Radwan di Gaza City; inoltre almeno 4 persone, fra cui 2 bambini, sono morte in un attacco a Jabalia, nel nord di Gaza; almeno 3 persone sono state uccise in un raid nel campo di Bureij, nella zona centrale della Striscia; e un drone israeliano avrebbe anche ucciso una persona che andava in bicicletta nella città di Khan Younis, nel sud di Gaza.