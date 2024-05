Gaza. La Lega Araba, approva bozza che chiede impegno Paesi arabi per una forza Onu in Palestina

Si svolge oggi in Bahrain un Summit della Lega Araba che sta lavorando su una bozza che chiede l’impegno Paesi arabi per la creazione di una forza Onu di interposizione in Palestina lungo i confini precedenti al 1967

Lo riporta il quotidiano panarabo Asharq al-Awsat, secondo cui avrebbe ottenuto una bozza del comunicato finale del vertice arabo che si svolge oggi in Bahrain, che includerà un appello delle nazioni arabe a schierare una forza internazionale di mantenimento della pace appoggiata dalle Nazioni Unite nei territori palestinesi occupati fino a quando non si otterrà la soluzione dei due Stati.

La bozza, ancora non ufficiale, sottolinea la necessità di una tempistica per i negoziati politici volti a stabilire uno Stato palestinese lungo i confini precedenti al 1967, con Gerusalemme Est come capitale. Inoltre, secondo quanto anticipato dal quotidiano, la Lega Araba ribadirà la responsabilità israeliana nelle distruzioni delle città e delle infrastrutture civili di Gaza.