Gaza. La tregua entra in vigore alle 10:15 di oggi. Hamas libera 3 donne: “Gonen, Damari e Steinbrecher”

Hamas ha dichiarato in un comunicato che oggi rilascerà gli tre ostaggi: Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher e dalle 10:15 scatta la tregua. Israele libererà 90 detenuti palestinesi

Lo scrive il Times of Israel. L’annuncio dell’inizio della tregua è giunto dall’ufficio del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, quasi tre ore più tardi rispetto all’orario previsto inizialmente (le 8:30 ora locale, le 7:30 in Italia).L’ufficio di Netanyahu aveva confermato pochi minuti prima di- aver ricevuto la “lista degli ostaggi” che il movimento islamista palestinese avrebbe rilasciato domenica secondo i termini dell’accordo di tregua. Netanyahu aveva richiesto questa lista per iniziare ad attuare l’accordo negoziato con l’aiuto di Qatar, Stati Uniti ed Egitto.

Il padre di Rumi Gonen, 24 anni, una delle tre giovani donne che saranno liberate oggi dopo 471 giorni di prigionia a Gaza, pubblica un post: “Romi sta tornando a casa!”, anche il fratello Sheaf ha confermato sui social che “lei è sulla lista ufficiale. Buona fortuna a tutti noi”. Anche i nomi degli altri due rapiti che saranno liberati oggi sono stati comunicati a Israele, ma le famiglie non hanno ancora confermato.

Con l’inizio della tregua migliaia di sfollati stanno tornano alle loro case. Lo scrivono i giornalisti della Afp presenti sul posto che hanno visto palestinesi che viaggiavano su camion, carretti trainati da asini e a piedi mentre si dirigevano verso le loro case attraverso le zone devastate di Gaza, in particolare nella parte settentrionale del territorio palestinese.